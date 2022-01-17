موعد وكيفية مشاهدة مباراة الكاميرون والرأس الأخضر

مشاهدة مباراة الكاميرون والرأس الأخضر مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1.

وستبث مباراة الكاميرون والرأس الأخضر اليوم الإثنين على الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (19:00)، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الكاميرون والرأس الأخضر أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.