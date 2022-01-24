ولعب مدافع نادي أجاكسيو الفرنسي، شاكر الهدهور البالغ من العمر 30 عاماً في مركز حراسة المرمى معوضاً حراس منتخب بلاده الثلاثة الغائبين بسبب فيروس كورونا.
وقام الهدهور بأربع تصديات، كما لمس الكرة 52 مرة لعب فيها 42 تمريرة (28 تمريرة صحيحة) بنسبة 67%.
ولعب مدافع نادي أجاكسيو الفرنسي، شاكر الهدهور البالغ من العمر 30 عاماً في مركز حراسة المرمى معوضاً حراس منتخب بلاده الثلاثة الغائبين بسبب فيروس كورونا.
وقام الهدهور بأربع تصديات، كما لمس الكرة 52 مرة لعب فيها 42 تمريرة (28 تمريرة صحيحة) بنسبة 67%.
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