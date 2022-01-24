ولعب مدافع نادي أجاكسيو الفرنسي، شاكر الهدهور البالغ من العمر 30 عاماً في مركز حراسة المرمى معوضاً حراس منتخب بلاده الثلاثة الغائبين بسبب فيروس كورونا.

مدافع جزر القمر 🇰🇲 شاكر الهدهور الذي لعب كحارس مرمى في صفوف منتخب بلاده ضد الكاميرون



كيف تقيّم مردوده في الشوط الأول؟ 🤔#كأس_أمم_أفريقيا | #الكاميرون_جزر_القمر #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/Jxk9KtZ3sr — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2022

وقام الهدهور بأربع تصديات، كما لمس الكرة 52 مرة لعب فيها 42 تمريرة (28 تمريرة صحيحة) بنسبة 67%.