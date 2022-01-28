"سنتفيت" يؤكد جاهزية غامبيا لمواجهة الكاميرون من قبل beIN SPORTS January 28, 2022 13:20 1:13 دقيقة في مقابلة خاصة مع قنواتنا قال مدرب منتخب غامبيا توم سنتفيت إن مباراة فريقه أمام منتخب الكاميرون ستكون صعبة مؤكدا في الوقت نفسه جاهزية اللاعبين لهذا الموعد. مقابلات المنتخب الكاميروني منتخب غامبيا كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ توم سنتفيت -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة روني يرفض تدريب إيفرتون ! 0:25 دقيقة موريبا ينتقل إلى صفوف فالنسيا على سبيل الإعارة 1:47 دقيقة جيمس ودورانت يقودان "كل النجوم" 0:24 دقيقة أداما تراوري على أعتاب العودة لبرشلونة 0:25 دقيقة إصابة الثنائي المغربي المحمدي والكرواني بكورونا 0:28 دقيقة لا إصابات بكورونا في صفوف المنتخب المصري 0:37 دقيقة تعافي الشعلالي والعابدي والعيدوني من فيروس كورونا 0:33 دقيقة أستون فيلا يتعاقد مع المدافع كالوم تشيمبرز 1:13 دقيقة "سنتفيت" يؤكد جاهزية غامبيا لمواجهة الكاميرون 2:41 دقيقة انطلاق بطولة "جائزة قطر الكبرى للمبارزة"