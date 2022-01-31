سايس يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة من قبل beIN SPORTS January 31, 2022 12:05 0:35 دقيقة عبر غانم سايس قائد المنتخب المغربي عن خيبة أمل رفاقه بالإقصاء عقب الخسارة من منتخب مصر في ربع النهائي؛ مشيراً إلى أنهم قدموا كل ما لديهم ولم يستسلموا حتى النهاية. مقابلات منتخب المغرب كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ غانم سايس -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة سايس يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة 1:22 دقيقة الجماهير المصرية سعيدة بالوصول لنصف النهائي 1:00 دقيقة محمد صبحي: تركيزنا عالٍ وهدفنا لقب البطولة 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 4:36 دقيقة موناكو إلى ربع نهائي كأس فرنسا 0:59 دقيقة كوليبالي: "أردنا الحفاظ على نظافة الشباك" 1:01 دقيقة إدريسا غيي: "طبقنا تعليمات المدرب والقائد ماني" 0:53 دقيقة ساديو ماني: "لعبنا بطريقة جيدة ونستحق الفوز" 3:21 دقيقة السنغال تُكمل عقد المتأهلين إلى نصف النهائي 0:38 دقيقة كوريا الجنوبية إلى بطولة العالم لكرة اليد