ساديو ماني يعلق على احتمال مقابلة محمد صلاح في النهائي من قبل beIN SPORTS February 2, 2022 22:24 0:55 دقيقة أدى أدواره كقائد وساهم بوصول منتخب بلاده السنغال إلى نهائي كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية توالياً، ساديو ماني بطل موقعة الفوز على بوركينا فاسو يعلق على احتمال مقابلة محمد صلاح في المشهد الختامي. مقابلات بوركينا فاسو المنتخب السنغالي منتخب مصر محمد صلاح ساديو ماني -آخر الفيديوهات 1:06 دقيقة تراوري يعبّر عن استيائه بعد الخروج من نصف النهائي 0:55 دقيقة ماني يعلق على احتمال مقابلة صلاح في النهائي 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 5:04 دقيقة السنغال تبلغ نهائي كأس أمم إفريقيا 2:33 دقيقة أوراق الكاميرون الرابحة بمواجهة نجوم منتخب مصر 0:36 دقيقة تقديم مباراة المركز الثالث من الأحد إلى السبت 0:54 دقيقة لابورتا مستغرب من موقف ديمبيلي ! 1:01 دقيقة دجوكوفيتش على رأس قائمة لوريس للأفضل في 2022 1:10 دقيقة تراوري سعيد بالانتقال إلى برشلونة 0:32 دقيقة فوز الصين على سويسرا في رياضة الكيرلينغ