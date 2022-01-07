زامبيا تؤكد استعدادها للمشاركة في البطولة حال استبعاد زيمبابوي من قبل beIN SPORTS January 7, 2022 15:06 1:02 دقيقة ذكرت تقارير صحفيّة أنّ منتخب زامبيا قد يشارك في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون رغم فشله في التأهل للبطولة عبر التصفيات، وذلك بعدما هدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم بفرض حظر على زيمبابوي. تقارير إخبارية زيمبابوي المنتخب الزامبي -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة الإصابة تُبعد فاردي عن صفوف ليستر سيتي 8 أسابيع 1:17 دقيقة إسبانيا إلى النهائي على حساب بولندا 0:41 دقيقة beIN SPORTS تُصبح الناقل الرسمي لبطولة رولان غاروس 0:48 دقيقة بارتي تبلغ نصف نهائي أديلايد 0:49 دقيقة تيرانوفا يفوز بالمرحلة السادسة من سباق رالي داكار 1:08 دقيقة بوريس بيكر يتحدّث عن وضعية دجوكوفيتش 1:23 دقيقة أندروز: " دجوكوفيتش ليس محتجزاً" 0:39 دقيقة صلاح في القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب 2:17 دقيقة آخر تطورات قضيةِ النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش 0:29 دقيقة مواجهات مرتقبة في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا