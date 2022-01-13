روجيه ميلا في لقاء حصري مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS January 13, 2022 13:35 4:58 دقيقة في لقاء حصري مع قنواتنا أكد أسطورة الكرة الإفريقية والكاميرونية روجيه ميلا أن تواجد سبعة منتخبات عربية يعطي زخما كبيرا لكأس أمم إفريقيا مشيرا أنه من الصعب حاليا ترشيح منتخب بعينه للتتويج باللقب. مقابلات الكاميرون كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ روجيه ميلا -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة الغابون تستعيد أوباميانغ وتفقد مدربها 1:36 دقيقة مدرب المغرب متفائل وبونو يشدد على صعوبة المواجهة 2:40 دقيقة مواجهة مرتقبة بين مانيه وكيتا 1:08 دقيقة الدحيل يحقق فوزاً ثميناً على الغرافة 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 0:39 دقيقة "كاف" ينشر بياناً بشأن مباراة تونس ومالي 0:48 دقيقة أتلتيكو مينيرو يضم المخضرم غودين 0:41 دقيقة روما يتعاقد مع البرتغالي أوليفيرا 0:39 دقيقة نيوكاسل يضمّ المهاجم كريس وود إلى صفوفه 1:03 دقيقة تصريحات متباينة بشأن كلاسيكو "السوبر الإسباني"