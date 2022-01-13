ردود أفعال الشارع الرياضي التونسي بعد مباراة مالي الغريبة من قبل beIN SPORTS January 13, 2022 11:04 1:16 دقيقة شاهد ردود أفعال الجماهير التونسية بعد مباراة منتخبها أمام مالي والأحداث الغريبة التي رافقتها. مقابلات تقارير إخبارية كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ الجماهير التونسية -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة إيميليانو مارتينيس في لقاء حصري مع beIN SPORTS 3:01 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ليفربول وأرسنال 2:23 دقيقة الكاميرون تنشد الفوز من بوابة إثيوبيا 1:16 دقيقة ردود أفعال الشارع الرياضي التونسي بعد مباراة مالي 1:36 دقيقة استغراب تونسي من قرارات الحكم الزامبي جاني سيكازوي 0:46 دقيقة إنتر يتوج بطلاً لكأس السوبر الإيطالي 3:15 دقيقة تشيلسي يبلغ نهائي كأس الرابطة 1:02 دقيقة ريال مدريد يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة 8:11 دقيقة ماهي تداعيات مباراة تونس ومالي؟ 1:00 دقيقة فرانك كيسييه: خضنا مواجهة صعبة