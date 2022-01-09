رئيس الكاميرون يعلن افتتاح كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ January 9, 2022 15:58 0:56 دقيقة أعلن بول بيا رئيس الكاميرون رسمياً عن افتتاح كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١. مقابلات الكاميرون كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو لحظة بلحظة 16:44 دقيقة شاهد مراسم حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 0:56 دقيقة رئيس الكاميرون يعلن افتتاح كأس أمم أفريقيا 0:43 دقيقة الغابون تفتقد لخدمات 4 لاعبين قبل مباراة جزر القمر 0:36 دقيقة سيباستيان لوب يفوز بالمرحلة السابعة من رالي داكار 0:36 دقيقة وصول بعثة الجزائر ومصر إلى الأراضي الكاميرونية 0:43 دقيقة الجماهير تتوافد لحضور حفل الافتتاح 0:37 دقيقة تحديد موعد استكمال مباراة الريان والوكرة 0:44 دقيقة كندا تتوج بلقب كأس رابطة محترفي التنس 0:34 دقيقة هاليب تحقق لقبها الأول منذ 16 شهرًا