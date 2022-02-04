وأوضح رئيس الاتحاد الإفريقي رأيه بالعديد من القضايا التي شغلت عشاق كأس أمم إفريقيا ولا سيما بعض المشاكل التي ظهرت خلال تنظيم الكاميرون للبطولة قائلاً: "زرت أقارب ضحايا حادث التدافع، الاهتمام بالبنى التحتية ومنها الفنادق وملاعب التدريب على رأس أولوياتنا".

مضيفاً: "سنذهب إلى كوت ديفوار العام المقبل ولن نكرر نفس الأخطاء، لن نتهاون فيما يتعلق بشروط التنظيم خصوصاً علاقة الأمن بالملاعب".

وأشار موتسيبي إلى مسألة انطلاق السوبر ليغ الإفريقي: "سنلتقي في دوالا غداً السبت برؤساء الاتحادات المحلية ورؤساء الأندية الإفريقية الكبرى لنتناقش حول السوبر ليغ الإفريقي، نريد رفع مستوى كرة القدم في إفريقيا إلى مرتبة عالمية"، مشيراً إلى أنّ البطولة قد تنطلق في سبتمبر المقبل.

وبخصوص مشروع إقامة كأس العالم كل عامين قال رئيس الكاف: "إقامة كأس العالم كل عامين سيوفّر عائدات مالية كبيرة لقارة إفريقيا".