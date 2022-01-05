وذكر بينيك في تصريحات إعلامية أن هناك أحكام قانونية تتعلق باستدعاء اللاعبين، مضيفا أنه في البطولات الكبيرة يتم تقديم قائمة أولية تضم نحو أربعين لاعبا، تحسبا لحالات الإصابة لاستبدال اللاعبين في القائمة النهاية، لكن المشكلة كانت أن المدرب السابق غيرنوت رور لم يدرج اسم دينيس في هذه القائمة الأولية، وهو ما تسبب في المشكلة.

وأوضح بينيك أنه على تواصل دائم مع مهاجم واتفورد الذي أكد له رغبته في المشاركة في البطولة، لكن ناديه واتفورد رفض تسريحه متمسكا برأيه حول عدم استلامهم رسالة من الاتحاد النيجيري قبل نهاية المهلة الزمنية المحددة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

