رئيس الاتحاد المالي لكرة القدم في لقاء خاص مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS January 21, 2022 19:20 0:51 دقيقة قال رئيسُ الاتحادِ المالي لكرةِ القدم مامادو توري في لقاء خاص مع beIN SPORTS إن مستوى المنافسة بين المنتخبات الإفريقية في نسخةِ الكاميرون كان كبيراً. مقابلات المنتخب المالي كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 3:56 دقيقة ليون يفوز وسانت إتيان لا يخرج من القاع 2:10 دقيقة كونسيساو: "نسعى لحصد اللقب" 0:41 دقيقة فانسون أبو بكر أفضل لاعب في دور المجموعات 0:51 دقيقة مامادو توري في لقاء خاص مع beIN SPORTS 2:18 دقيقة أديبايور: "شاهدت مباريات قوية في الـ"كان" 0:50 دقيقة موتسيبي: "كوت ديفوار ستكون جاهزة" 2:32 دقيقة أحمد ولد يحيى في حديث حصري لـbeIN SPORTS 0:34 دقيقة قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 0:33 دقيقة إصابة مدرب المنتخب التونسي بـ"كوفيد-19" 0:56 دقيقة رياض محرز يبعث برسالة إلى الشعب الجزائري