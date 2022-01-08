وجاءت نتيجة الفحص الذي أجراه المجبري صباح اليوم السبت سلبية وذلك بعد يومين فقط من إعلان الاتحاد التونسي إصابته بكورونا، وبعد الفحص الجديد توجه اللاعب مباشرة إلى المطار للحاق بنسور قرطاج في الكاميرون ويكون جاهزاً انطلاقاً من المران الثاني للمنتخب التونسي في مقر إقامته في ليمبي.

