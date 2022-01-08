وجاءت نتيجة الفحص الذي أجراه المجبري صباح اليوم السبت سلبية وذلك بعد يومين فقط من إعلان الاتحاد التونسي إصابته بكورونا، وبعد الفحص الجديد توجه اللاعب مباشرة إلى المطار للحاق بنسور قرطاج في الكاميرون ويكون جاهزاً انطلاقاً من المران الثاني للمنتخب التونسي في مقر إقامته في ليمبي.
حنبعل المجبري يتعافى من فيروس كورونا ويلتحق بمنتخب تونس
وجاءت نتيجة الفحص الذي أجراه المجبري صباح اليوم السبت سلبية وذلك بعد يومين فقط من إعلان الاتحاد التونسي إصابته بكورونا، وبعد الفحص الجديد توجه اللاعب مباشرة إلى المطار للحاق بنسور قرطاج في الكاميرون ويكون جاهزاً انطلاقاً من المران الثاني للمنتخب التونسي في مقر إقامته في ليمبي.
تقارير إخبارية منتخب تونس حنبعل المجبري كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١