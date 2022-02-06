حفل ختام كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ من قبل beIN SPORTS February 6, 2022 20:25 29:34 دقيقة وصلت بطولة أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون إلى حفل الختام بعد مباريات مليئة بالإثارة والندية. وجرى حفل الختام على أرضية ستاد أولمبي في ياوندي قبل نهائي البطولة بين منتخب مصر ونظيره منتخب السنغال. تقارير إخبارية مصر السنغال كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 1:30 دقيقة سيسيه يشيد بمنتخب مصر ويثمّن جهود لاعبي السنغال 1:11 دقيقة وائل جمعة: "نعتبر لاعبينا أبطالاً" 1:18 دقيقة مانيه يكشف عن رسالته لصديقه محمد صلاح 1:21 دقيقة أبو جبل: نعد جماهيرنا المصرية بالتعويض في القادمات 6:16 دقيقة ملخصات جميع مباريات كأس أمم إفريقيا 7:54 دقيقة مراسم تتويج السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 5:53 دقيقة مندي أفضل حارس وساديو مانيه أفضل لاعب 2:16 دقيقة مراسم تتويج مصر بالمركز الثاني 5:02 دقيقة ميسي يقود باريس سان جيرمان لفوز كبير على ليل 3:34 دقيقة ريال مدريد يبتعد بالصدارة بفوز صعب على غرناطة