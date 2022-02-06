حفل ختام كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ من قبل beIN SPORTS February 6, 2022 20:25 29:34 دقيقة وصلت بطولة أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون إلى حفل الختام بعد مباريات مليئة بالإثارة والندية. تقارير إخبارية كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 3:24 دقيقة مباراة مصر والسنغال - التغطية الخاصة 29:34 دقيقة حفل ختام كأس أمم أفريقيا 0:43 دقيقة البرتغال تحافظ على اللقب 0:51 دقيقة الهلال السعودي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 5:03 دقيقة برشلونة يحقق فوزاً مبهراً على أتلتيكو مدريد 0:39 دقيقة بوبليك يفاجىء زفيريف ويحرز باكورة ألقابه 2:04 دقيقة الياباني كوباياشي يحرز ذهبية المنحدر العادي 4:03 دقيقة ليفربول إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي 2:33 دقيقة قمة مرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد 2:10 دقيقة مواجهة خاصة بين كيروش وسيسيه