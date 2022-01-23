جمال محمد يؤكد صعوبة المهمة على جزر القمر January 23, 2022 11:21 1:20 دقيقة أكد مدير منتخب جزر القَمر جمال محمد أنّ التحضيرات لمباراة الكاميرون تسير في أجواء صعبة بعدما أصيب عدد من لاعبي المنتخب بفيروس كورونا. مقابلات جزر القمر كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 3:05 دقيقة برشلونة يأمل تجاوز ظروفه الصعبة أمام ألافيس 1:20 دقيقة جمال محمد يؤكد صعوبة المهمة على جزر القمر 2:33 دقيقة تونس تلتقي نيجيريا في موقعة حاسمة 2:27 دقيقة بوركينا فاسو والغابون في افتتاح منتظر لثمن النهائي 0:30 دقيقة كيفية مشاهدة مباراة تونس ونيجيريا؟ 4:05 دقيقة نادال إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 0:25 دقيقة جدول مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 3:26 دقيقة شابوفالوف يطيح بزفيريف من بطولة أستراليا المفتوحة 4:05 دقيقة أتلتيكو مدريد يسطّر ريمونتادا قوية على فالنسيا 0:41 دقيقة بداية قوية لإسبانيا في بطولة أوروبا داخل الصالات