جمال بلماضي يتحدث عن أسباب الخسارة أمام كوت ديفوار من قبل beIN SPORTS January 20, 2022 19:30 1:45 دقيقة تحدث المدرب جمال بلماضي عن أسباب خسارة حامل اللقب منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار (1-3) في كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون وخروجه من البطولة بشكل صادم. مقابلات منتخب الجزائر جمال بلماضي كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 -آخر الفيديوهات 1:45 دقيقة جمال بلماضي يتحدث عن أسباب الخسارة أمام كوت ديفوار 0:54 دقيقة كأس العالم: طلب 1.2 مليون تذكرة خلال 24 ساعة 0:25 دقيقة جدول مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 3:29 دقيقة غينيا الاستوائية تنتصر وجزر القمر تضمن التأهل 4:57 دقيقة كوت ديفوار تنهي مشوار الجزائر وتتصدر 1:48 دقيقة المنتخب القطري يواصل انتصاراته 0:38 دقيقة نقابة اللاعبين المحترفين الإسبانية تساند ديمبيلي 3:59 دقيقة آخر الأخبار والتطورات الخاصة ببرشلونة وديمبيلي 2:30 دقيقة أحد لاعبي أرسنال متهم بالحصول عمداً على إنذار 1:41 دقيقة مواجهة مرتقبة بين سيراليون وغينيا الاستوائية