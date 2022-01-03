وابتداءً من الأحد في التاسع من الشهر الحالي تنطلق البطولة الأهم بالنسبة للمنتخبات العربية الإفريقية، ولذلك كان من الضروري وضعكم في صورة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا لمتابعة أهم المباريات المنقولة على قنواتنا.

وكما هي العادة سيكون افتتاح مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا من نصيب صاحب الأرض حيث ستلعب الكاميرون أمام بوركينا فاسو في مباراة منتظرة.

ويكشف جدول مباريات كأس أمم إفريقيا عن مواجهات مرتقبة في الدور الأول نظراً لقوة هذه البطولة التي تقترب إلى حدّ كبير من قوة بطولة أميركا الجنوبية وغيرها من البطولات الكبرى.

ويتيح لكم موقعنا فرصة الإطلاع على ترتيب المجموعات من خلال الضغط هنا إضافة إلى التعرف على جميع إحصائيات البطولة بالضغط هنا كما يمكنكم الضغط على اسم أي منتخب من المنتخبات المذكورة في الجدول للتعرف على أرقامهم الخاصة خلال انطلاق البطولة.

وسيكون توقيت جدول مباريات كأس أمم إفريقيا وفقاً لمكة المكرمة، حيث سيزيد وجود هذه المباريات مساءً من فرص مشاهدتها لعشاق كرة القدم في الدول العربية.