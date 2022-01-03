وابتداءً من الأحد في التاسع من الشهر الحالي تنطلق البطولة الأهم بالنسبة للمنتخبات العربية الإفريقية، ولذلك كان من الضروري وضعكم في صورة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا لمتابعة أهم المباريات المنقولة على قنواتنا.
وكما هي العادة سيكون افتتاح مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا من نصيب صاحب الأرض حيث ستلعب الكاميرون أمام بوركينا فاسو في مباراة منتظرة.
ويكشف جدول مباريات كأس أمم إفريقيا عن مواجهات مرتقبة في الدور الأول نظراً لقوة هذه البطولة التي تقترب إلى حدّ كبير من قوة بطولة أميركا الجنوبية وغيرها من البطولات الكبرى.
ويتيح لكم موقعنا فرصة الإطلاع على ترتيب المجموعات من خلال الضغط هنا إضافة إلى التعرف على جميع إحصائيات البطولة بالضغط هنا كما يمكنكم الضغط على اسم أي منتخب من المنتخبات المذكورة في الجدول للتعرف على أرقامهم الخاصة خلال انطلاق البطولة.
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تعرف على جدول مباريات كأس أمم إفريقيا مع آخر التحديثات:
|
الاحد 9 /يناير/كانون الثاني
|
التوقيت
|
الفريق الأول
|
الفريق الثاني
|
19.00
|
22.00
|
الاثنين 10 /يناير/كانون الثاني
|
16.00
|
19.00
|
19.00
|
22.00
|
الثلاثاء 11 /يناير/كانون الثاني
|
16.00
|
19.00
|
22.00
|
الاربعاء 12 /يناير/كانون الثاني
|
16.00
|
19.00
|
22.00
|
الخميس 13 /يناير/كانون الثاني
|
19.00
|
22.00
|
الجمعة 14 /يناير/كانون الثاني
|
16.00
|
19.00
|
19.00
|
22.00
|
السبت 15 /يناير/كانون الثاني
|
19.00
|
22.00
|
الاحد 16 /يناير/كانون الثاني
|
16.00
|
19.00
|
19.00
|
22.00
|
الاثنين 17 /يناير/كانون الثاني
|
19.00
|
19.00
|
الثلاثاء 18 /يناير/كانون الثاني
|
19.00
|
19.00
|
22.00
|
22.00
|
الاربعاء 19 /يناير/كانون الثاني
|
22.00
|
22.00
|
الخميس 20 /يناير/كانون الثاني
|
19.00
|
19.00
|
22.00
|
22.00
وسيكون توقيت جدول مباريات كأس أمم إفريقيا وفقاً لمكة المكرمة، حيث سيزيد وجود هذه المباريات مساءً من فرص مشاهدتها لعشاق كرة القدم في الدول العربية.