وبدءاً من الأحد في التاسع من الشهر الحالي انطلقت البطولة الأهم بالنسبة للمنتخبات العربية الإفريقية، ولذلك كان من الضروري وضعكم في صورة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا لمتابعة أهم المباريات المنقولة على قنواتنا.

وكما هي العادة كان افتتاح مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا من نصيب صاحب الأرض حيث لعبت الكاميرون أمام بوركينا فاسو في مباراة حسمها المنتخب المضيف.

إضافة إلى جدول مباريات كأس أمم إفريقيا يمكنكم مشاهدة ملخصات المباريات فور صافرة النهاية في جدول منفصل في نهاية المقال أو من خلال الضغط هنا

ويكشف جدول مباريات كأس أمم إفريقيا عن مواجهات مرتقبة في الدور الأول نظراً لقوة هذه البطولة التي تقترب إلى حدّ كبير من قوة بطولة أميركا الجنوبية وغيرها من البطولات الكبرى.

قوانين ترتيب المجموعات في كأس أمم إفريقيا

يحسب الترتيب في كل مجموعة وفقاً للنقاط التي يجمعها كل فريق.

حسابات نقاط فرق المجموعة: ثلاث نقاط للفوز – نقطة للتعادل – الخسارة بلا نقاط.

يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث رسمياً إلى ثمن نهائي البطولة.

في حال التعادل بالنقاط بين فريقين من ذات المجموعة يتم الأخذ بفارق المواجهات المباشرة كمعيار أول بين الفرق المتعادلة.

ويتيح لكم موقعنا فرصة الإطلاع على ترتيب المجموعات من خلال الضغط هنا إضافة إلى التعرف على جميع إحصائيات البطولة بالضغط هنا.

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا - الكاميرون 2021 جدول مباريات كأس أمم إفريقيا لدور المجموعات التوقيت الفريق الأول الفريق الثاني الأحد 16 يناير 19:00 تونس موريتانيا 19:00 كوت ديفوار سيراليون 22:00 الجزائر غينيا الاستوائية الإثنين 17 يناير 19:00 جزر الرأس الأخضر الكاميرون 19:00 بوركينا فاسو أثيوبيا الثلاثاء 18 يناير 19:00 زيمبابوي غينيا 19:00 مالاوي السنغال 22:00 الغابون المغرب 22:00 غانا جزر القمر الأربعاء 19 يناير 22:00 غينيا بيساو نيجيريا 22:00 مصر السودان الخميس 20 يناير 19:00 سيراليون غينيا الاستوائية 19:00 كوت ديفوار الجزائر 22:00 غامبيا تونس 22:00 مالي موريتانيا

ابقوا على اطلاع دائم على جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية توتال انرجيز، الكاميرون 2021 عبر هذه الصفحة التي تتضمن جدول جميع المباريات والقنوات الناقلة لمشاهدة البث المباشر ونتائج المواجهات بالإضافة إلى مشاهدة الملخصات الفورية لكل لقاء عند انتهائه.

