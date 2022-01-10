تونس تواصل التحضير لمباراتها مع مالي وسط أجواء متوترة January 10, 2022 08:59 2:39 دقيقة في مدينة ليمبي التي تعاني العديد من المشاكل الأمنية واللوجستية يواصل المنتخب التونسي تحضيراته لأولى مبارياته في المجموعة السادسة ضد مالي. تقارير إخبارية منتخب تونس كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2:33 دقيقة مواجهة مرتقبة بين المغرب وغانا 2:32 دقيقة السنغال تخوض اختباراً صعباً أمام زيمبابوي 2:39 دقيقة تونس تستعد لمباراتها مع مالي وسط أجواء متوترة 5:28 دقيقة قمّة فياريال وأتلتيكو مدريد تنتهي بالتعادل 3:24 دقيقة التعادل الإيجابي يحسم قمة ليون وسان جيرمان 1:06 دقيقة روشا لاعب الرأس الأخضر يتحدث عن الفوز الأول لبلاده 0:57 دقيقة مدرب إثيوبيا يأمل في تحسن المستوى أمام الكاميرون 3:03 دقيقة تافاريز يقود الرأس الأخضر للفوز على إثيوبيا 0:59 دقيقة إشبيلية يحقق فوزاً ثميناً على حساب خيتافي