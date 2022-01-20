وسجل أبيلي جالو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، علما بأن تونس أهدرت ركلة جزاء أواخر الشوط الأول سددها سيف الدين الجزيري وتصدى لها الحارس بوباكار غايه.

وخاضت تونس المباراة في غياب 10 لاعبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا أبرزهم علي معلول وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان ووهبي الخزري.

وهي الخسارة الثانية لتونس بعد الأولى أمام مالي بالنتيجة ذاتها، فتأهلت كأحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث بين المجموعات الست في البطولة، فيما حققت غامبيا فوزها الثاني بعد الاوّل على موريتانيا وضمنت وصافة المجموعة وبلوغ ثمن النهائي للمرة الاولى في تاريخها في مشاركتها الاولى.

ودخل المنتخبان الى المباراة وهما ضامنين تأهلهما عقب نتائج الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الخامسة والتي شهدت خسارة الجزائر حاملة اللقب أمام كوت ديفوار 1-3 وسيراليون أمام غينيا الاستوائية صفر-1، فكان الرهان احتلال الوصافة لتفادي مواجهة نيجيريا القوية في الدور ثمن النهائي.

وضربت غامبيا موعداً مع غينيا في ثمن النهائي في حين ستخوض تونس مواجهة صعبة أمام نيجيريا.



جدول مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون 2021