تعرف على أسباب عزوف الجماهير عن حضور مباريات كأس أمم افريقيا من قبل beIN SPORTS January 18, 2022 15:01 3:20 دقيقة تشهد ملاعب كأس أمم إفريقيا في الكاميرون حضوراً جماهيرياً خجولاً، سببه في المقام الأول البروتوكول الصحي الذي يُلزم أخذَ اللَقاح فيما تُعتبر أسعارُ التذاكر كذلك أحدَ العوامل لغياب الحضور الجماهيري. تقارير إخبارية الكاميرون كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 14:04 دقيقة الدون يتحدث عن التغيرات في يونايتد وفي مسيرته 3:20 دقيقة أسباب عزوف الجماهير عن حضور مباريات أمم افريقيا 0:48 دقيقة الغابوني ليمينا يعتزل دولياً 2:12 دقيقة غينيا تواجه زيمبابوي لضمان التأهل والصدارة 2:54 دقيقة السنغال تواجه مالاوي بروح متجددة 2:44 دقيقة منتخب المغرب يواجه الغابون لصدارة بنقاط كاملة 2:06 دقيقة غانا تواجه جزر القمر في لقاء الفرصة الأخيرة 0:43 دقيقة إصابة عدد من لاعبي منتخب تونس بفيروس كورونا 2:36 دقيقة مدفيديف يعبر إلى ثاني الأدوار 3:17 دقيقة ميار شريف تخرج من الدور الأول