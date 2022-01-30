تريزيغيه: "هدفنا التتويج باللقب" من قبل beIN SPORTS January 30, 2022 20:13 1:15 دقيقة أكد محمود حسن تريزيغيه بأن المنتخب المصري يرنو للحصول على كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١. مقابلات المنتخب المصري محمود تريزيغيه كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة كوريا الجنوبية إلى بطولة العالم لكرة اليد 0:40 دقيقة محمد عبد المنعم يتحدّث عن الفوز أمام المغرب 1:17 دقيقة السولية: "مواجهة الكاميرون نهائي قبل الأوان" 1:15 دقيقة تريزيغيه: "هدفنا التتويج باللقب" 1:39 دقيقة النني: "لدينا لاعب مميز اسمه محمد صلاح" 0:28 دقيقة محمد صلاح: "فوز مهم على منافس عريق" 3:57 دقيقة المنتخب المصري إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 5:28 دقيقة كلمات مؤثرة لنادال بعد يوم تاريخي في أستراليا 0:52 دقيقة بارتي تأخذ الصور التذكارية مع كأس البطولة