وسجل مهاجم الفيصلي السعودي، جوليو تافاريز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45.

وفي ذات المجموعة، تفوق المنتخب الكاميروني على نظيره البوركيني بهدفين لواحد.

وتلقت إثيوبيا ضربة موجعة مبكرة بطرد مدافعها ياريد باييه بسبب تدخل من الخلف على جوليو تافاريز لحظة توغل الأخير داخل المنطقة والانفراد بحارس المرمى تيكليمريم شانكو (12).

وأنقذ الحارس الإثيوبي مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة لاعب وسط أوستنده البلجيكي كيني روشا سانتوس من خارج المنطقة بصعوبة إلى ركنية (35).

ونجحت الرأس الأخضر في ترجمة أفضليتها عندما مرر ديلان تافاريش كرة عرضية من الجهة اليسرى هيأها غاري رودريغيز بيمناه إلى جوليو تافاريز أمام المرمى فتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (45+1).

وتحسن أداء المنتخب الإثيوبي في الشوط الثاني مستغلًا تراجع لاعبي الرأس الأخضر إلى الدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة، لكن دون أي خطورة على المرميين باستثناء تسديدة لكيني روشا تصدى لها الحارس الاثيوبي قبل أن يشتتها دفاعه (70).







