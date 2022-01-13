وتذوقت بوركينا فاسو طعم الفوز لأول مرة في البطولة الحالية بتجاوزها الرأس الأخضر بهدف دون رد في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

وسجّل باندي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة التاسعة والثلاثين ليهدي فريقه النقاط الثلاث والمركز الثاني بأفضلية الأهداف عن الخاسر.

وصعد المنتخب الكاميروني إلى ثمن النهائي بفوزه على إثيوبيا متذيلة الترتيب دون رصيد 4-1 اليوم الخميس.

وستلعب بوركينا فاسو أمام إثيوبيا يوم الإثنين فيما تواجه الرأس الأخضر أصحاب الأرض في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إضافة لأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث من المجموعات الست إلى دور الستة عشر.