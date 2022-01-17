موعد وكيفية مشاهدة مباراة بوركينا فاسو وإثيوبيا

مشاهدة مباراة بوركينا فاسو وإثيوبيا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS MAX 2.

وستبث مباراة بوركينا فاسو وإثيوبيا اليوم الإثنين على الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (19:00)، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة بوركينا فاسو وإثيوبيا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.