بهدوء الكبار ...الشناوي يعد ببذل المزيد من الجهود من قبل beIN SPORTS January 11, 2022 19:48 1:40 دقيقة اعترف محمد الشناوي بأن التركيز الزائد هو ما جعل منتخب بلاده مصر أكثر تحفظاً حتى تلقت شباكه الهدف الأول من منتخب نيجيريا مشيراً إلى أن الفراعنة قدموا أداءً جيدا في الشوط الثاني، وواعداً ببذل المزيد من الجهود بالتركيز في المباراتين القادمتين. كأس أمم أفريقيا منتخب مصر تصريحات محمد الشناوي -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة إغوافون: عرفنا كيف نتعامل مع محمد صلاح 1:40 دقيقة بهدوء الكبار ...الشناوي يعد ببذل المزيد من الجهود 6:37 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة نيجيريا ومصر 0:38 دقيقة ايهياناتشو: حصلنا على النقاط ونحن سعداء لذلك 0:53 دقيقة كيروش: لم نكن حاضرين في الشوط الأول 0:44 دقيقة دي فيلييرس يفوز بالمرحلة 9 من رالي دكار 1:05 دقيقة بلماضي يعتذر لتعثر الجزائر ضد سيراليون 3:37 دقيقة التعادل يحسم مواجهة الجزائر وسيراليون 3:26 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 1:50 دقيقة هورنتس يكرر تفوقه على باكس