بن وناس: تخطي نيجيريا رفع سقف الطموحات لتونس من قبل beIN SPORTS January 29, 2022 10:47 0:56 دقيقة قال التونسي مرتضى بن وناس لاعب قاسم باشا التركي إن تأهل المنتخب التونسي على حساب نظيره النيجيري رفع سقف طموح نسور قرطاج للعب أدوار متقدّمة في كأس أمم إفريقيا بن وناس تمنى أن يواصل زملاء يوسف المساكني إسعاد الجماهير التونسية. مقابلات كأس أمم أفريقيا نيجيريا كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ مرتضى بن وناس -آخر الفيديوهات 1:07 دقيقة آشلي بارتي تتوج ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس 0:56 دقيقة بن وناس: تخطي نيجيريا رفع سقف الطموحات لتونس 2:08 دقيقة مباراة تونس وبوركينا فاسو - التغطية الخاصة 4:40 دقيقة فوز معنوي لفنزويلا على بوليفيا 4:10 دقيقة منتخب بيرو يخطف فوزاً ثميناً من أرض كولومبيا 0:37 دقيقة جاستن هاردينغ يتصدر منافسات اليوم الثاني 0:28 دقيقة المنتخب الأردني ينهزم أمام هونغ كونغ 1:08 دقيقة كازاخستان إلى ربع نهائي بطولة أوروبا 0:34 دقيقة رسمياً: يوفنتوس يعلن تعاقده مع الصربي فلاهوفيش 1:00 دقيقة "يويفا" يتّخذ جملة من العقوبات بحق بعض اللاعبين