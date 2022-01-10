بلماضي ومحرز: "تكرار التتويج لن يكون سهلاً" January 10, 2022 15:25 1:01 دقيقة اعتبر الثنائي جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري ورياض محرز القائد أن تكرار التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا لن يكون سهلا في الوقت الذي أجمعا فيه أن محاربي الصحراء سيقومون بكل ما هو ممكن للحفاظ على اللقب. منتخب الجزائر رياض محرز جمال بلماضي كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 3:00 دقيقة السنغال تخطف فوزاً ثميناً من زيمبابوي 1:01 دقيقة بلماضي ومحرز: "تكرار التتويج لن يكون سهلاً" 0:44 دقيقة حصة تدريبية للفراعنة عشية مواجهة نيجيريا 0:52 دقيقة منتخب السودان لتغيير الصورة عند مواجهة غينيا بيساو 2:53 دقيقة مدرب جزر القمر يرفض وصف فريقه بالحلقة الأضعف 0:28 دقيقة اشتباكات بين أنصار دجوكوفيتش والشرطة 0:41 دقيقة السويدي إكستروم يفوز بثامن مراحل رالي داكار 0:37 دقيقة تأجيل مباراة السد والريان بسبب فيروس كورونا 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2:33 دقيقة مواجهة مرتقبة بين المغرب وغانا