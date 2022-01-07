وستخوض كتيبة المدرب منذر الكبير البطولة القارية ضمن المجموعة السادسة إذ ستلاقي المنتخب المالي في أولى مبارياتها قبل أن تصطدم بموريتانيا، على أن تلاقي غامبيا في ثالث مباريات دور المجموعات.
بعثة المنتخب التونسي تحطّ الرحال في الكاميرون
وستخوض كتيبة المدرب منذر الكبير البطولة القارية ضمن المجموعة السادسة إذ ستلاقي المنتخب المالي في أولى مبارياتها قبل أن تصطدم بموريتانيا، على أن تلاقي غامبيا في ثالث مباريات دور المجموعات.
تقارير إخبارية المنتخب التونسي منذر الكبير كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١