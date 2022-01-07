وستخوض كتيبة المدرب منذر الكبير البطولة القارية ضمن المجموعة السادسة إذ ستلاقي المنتخب المالي في أولى مبارياتها قبل أن تصطدم بموريتانيا، على أن تلاقي غامبيا في ثالث مباريات دور المجموعات.

