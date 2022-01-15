باب غايي يواصل التدرّب مع السنغال من قبل beIN SPORTS January 15, 2022 20:13 0:32 دقيقة أفاد موفد beIN SPORTS إلى الكاميرون أن لاعب المنتخب السنغالي باب غايي مستمر في التدريبات مع منتخب أسود التيرينغا رغم عقوبة الإيقاف المسلطة عليه. تقارير إخبارية المنتخب السنغالي كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 1:15 دقيقة محمد صلاح يطلق تصريحات مثيرة بعد فوز مصر 3:40 دقيقة هدف محمد صلاح يقرّب الفراعنة من ثمن النهائي 5:01 دقيقة كوتينيو ينقذ أستون فيلا من الهزيمة أمام يونايتد 0:32 دقيقة باب غايي يواصل التدرّب مع السنغال 0:52 دقيقة لجنة الانضباط تقرر معاقبة بنجامين تيتيه 2:03 دقيقة موتسيبي في لقاء حصري مع beIN SPORTS 1:43 دقيقة برهان تية: "سنحاول إصلاح بعض الأخطاء" 0:56 دقيقة مازن محمدين: "الخبرة رجحت كفّة نيجيريا" 4:32 دقيقة المنتخب النيجيري يحجز مقعداً في ثمن النهائي 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم أفريقيا