النصيري: "المهم هو تحقيق الفوز والتأهل" من قبل beIN SPORTS January 14, 2022 19:20 1:27 دقيقة بعد أن أضاع ركلة جزاء في مواجهة جزر القمر، أكد يوسف النصيري بأن ما يهمه هو فوز المنتخب المغربي وعبوره للدور القادم. مقابلات المنتخب المغربي يوسف النصيري كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة الاتحاد الدولي يوقف اللاعب السنغالي باب غايي 0:35 دقيقة مشاكل في القلب تبعد أوباميانغ عن قائمة الغابون 8:58 دقيقة الحالات التحكيمية في مباراة المغرب وجزر القمر 4:02 دقيقة مالاوي تنتصر على زيمبابوي وتخرجها من المسابقة 1:27 دقيقة النصيري: "المهم هو تحقيق الفوز والتأهل" 1:22 دقيقة الكعبي: "سنحاول انهاء دور المجموعات في الصدارة" 5:11 دقيقة المنتخب المغربي يبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 0:45 دقيقة السد يعلن فتح مركز التدريبات بدءاً من السبت 0:29 دقيقة بايرن ميونخ يعلن غياب ديفيز بسبب مشاكل صحية 0:39 دقيقة أياكس يعلن انتقال نيريس إلى شاختار