تقدّم منتخب مالاوي بهدف مباغت من غابادينهو مهانغو حين غافل ياسين بونو بتسديدة بعيدة وقوية في الدقيقة 7، إلا أن أسود الأطلس أنهوا الشوط الأول بالتعادل 1-1 بهدف رأسي من يوسف النصيري 45+2، ثم سجلوا هدف الانتصار بطريقة رائعة بواسطة أشرف حكيمي الذي نفّذ حرّة مباشرة قوية ودقيقة هزت شباك مالاوي 70.

ويلعب منتخب المغرب يوم الأحد القادم، في ربع النهائي مع الفائز من مباراة كوت ديفوار ومصر التي ستلعب غداً الأربعاء.

تفاصيل من لقاء المغرب ومالاوي:

- أشرف حكيمي أفضل لاعب في المباراة.

- نهاية المباراة بفوز مستحق للمغرب 2-1، وعبور إلى ربع النهائي.

- المنتخب المغربي بحث في الدقائق الأخيرة عن هدف ثالث مريح لكنه لم ينجح بذلك.

- د 77 كرة أرضية قوية للنصيري مرت بجانب القائم.

- هدف مغربي ثانٍ، د 70 النجم أشرف حكيمي يطلق صاروخيته الملتفة من حرة مباشرة ويهز شباك مالاوي، اللاعب الكبير يصنع الفارق ويضع إضافته في الوقت المناسب.

- المنتخب المغربي يطبق إحكامه على اللقاء تماماً، فنسبة سيطرته تفوق الـ70% إلا أن الفرص الخطرة ليست كثيفة بالشكل المطلوب.

- د 65 ريان ماي اقترب كثيراً من هدف مغربي ثانٍ بكرة مرّت دون أن تعانق الشباك.

- د 60 الإيقاع ينخفض، وهنا بدأ العامل البدني يظهر بعض الشيء على لاعبي منتخب المغرب بالنظر للمجهود الكبير الذي قدموه بالشوط الأول.

- د 53 مدرب المغرب وحيد خليلودزيتش يدخل ريان ماي بدلاً من أيوب الكعبي.

- د 50 المنتخب المغربي يبدأ بقوة من حيث أنهى الشوط الأول باحثاً عن تقدم مبكر يريح فيه أنصاره.

- بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1.

- د 45+2 أخيراً الكرة تُكافئ أسود الأطلس على مستواهم البرّاق، هذه المرة ثومو لم يقدر على رأسية يوسف النصيري القوية.

- د 43 بوفال ينفرد تماماً بالمرمى لكنه يطيح بالكرة فوق المرمى.

- 41 حكيمي مرة جديدة يصيب خشبة أخرى لمرمى مالاوي، ثم بعد ثوانٍ، ينفرد بوفال بحارس مالاوي بعد تخطي مدافعين، لكن كرة لاعب آنجيه يبعدها ثومو بالقدم.

- د 34 العارضة تمنع المغرب من التعادل حين تابع غانم سايس كرة على الطائر .

- د 28 حرة مباشرة رائعة للغاية من أشرف حكيمي طار لها ثومو وأنقذها.

- د 22 مرتدة غاية في الخطورة لمالاوي، كاد من خلالها مهانغو أن يضيف الثاني لكن أرضيته مرت بسلام على مرمى بونو.

- د 17 أول حضور هجومي خطر للمغرب جاء من آدم ماسينا حين سدد كرة داخل منطقة الجزاء أبعدها حارس مالاوي ثومو. ثم بعدها بدقيقتين كرة قريبة جداً من النصيري مرت بجانب القائم.

- د 15 لافت تعامل المغرب بتروٍ مع تقدم منافسهم المفاجئ، لكن في الوقت عينه على أسود الأطلس أن يفعّلوا نقاط قوتهم سريعاً سواء الفردية من خلال اختراقات حكيمي ومهارة بوفال والنصيري أو عبر اللعب الجماعي.

- هدف لمالاوي د 7، غابادينهو مهانغو يباغت ياسين بونو بهدف من تسديدة في الزاوية البعيدة مرت من فوق حارس إشبيلية.

- د 5 المنتخب المغربي بهدوء يبحث عن سيطرة مبكرة في وسط الميدان، تمهيداً لشن هجماته على مرمى مالاوي.

- د 01 الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا الذي قاد مباراة مصر وغينيا بيساو بالدور الأول، يطلق صافرة بداية اللقاء.

مباراة المغرب ومالاوي اليوم في كأس الأمم الإفريقية