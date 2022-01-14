وسجل كل من سليم أملاح (16) وزكريا أبو خلال (89) هدفي المنتخب المغربي.

وضمن منتخب أسود الأطلس العبور إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بعد أن حقق انتصاره الثاني توالياً في هذه المجموعة.



مباراة المغرب وجزر القمر - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز المنتخب المغربي على نظيره جزر القمر 2-صفر والعبور إلى ثمن نهائي المسابقة.

دق 89: الحكم التونسي صادق السالمي يعود إلى الـVAR للإعلان عن هدف ثان للمنتخب المغربي سجله زكريا أبو خلال (2-صفر).

دق 84: النصيري ينفرد بالحارس بوينا والأخير يحبط محاولته.

دق 83: الحارس القمري يواصل الإبداع ويصد ركلة جزاء نفذها يوسف النصيري.

دق 78: حارس منتخب جزر القمر يتألق في الذود عن مرماه بشجاعة كبيرة.

دق 76: أشرف حكيمي ينفذ كرة ثابتة والحارس بوينا يتصدى لها ببراعة كبيرة.

دق 73: كرة بوفال أبعدها الحارس بوينا من على الخط النهائي للمرمى.

المدرب وحيد هاليلودزيتش يلعب ورقة مهاجم إشبيلية يوسف النصيري من أجل البحث عن النجاعة التهديفية.

دق 55: المنتخب المغربي يواصل سلسلة هجماته الخطيرة التي تألق في ردها حارس منتخب جزر القمر بوينا.

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربي على جزر القمر بهدف دون مقابل.

دق 39: أيوب الكعبي يراوغ الحارس ومدافع منتخب جزر القمر في المكان المناسب لإبعاد الخطر

دق 37: رأسية نايف أكرد تصطدم بالعارضة... المنتخب المغربي اقترب من تسجيل الهدف الثاني

دق 30: المنتخب المغربي يواصل بسط سيطرته على المواجهة محاولاً البحث عن تسجيل هدف آخر قبل نهاية الفترة الأولى

دق 16: سليم أملاح يفتتح التسجيل مبكراً للمنتخب المغربي (1-صفر).

دق 13: المنتخب المغربي يترك المجال لنظيره القمري الذي يحاول من خلال بعض الجمل التكتيكية ارباك الخط الخلفي لأسود الأطلس

منتخب جزر القمر يعتمد على انتظار المنتخب المغربي ثم محاولة قطع الكرات ولعب الهجمات المرتدة السريعة.

البدايات تشير إلى إعتماد المنتخب المغربي على التدرج في بناء الهجمات ومحاولة اختراق حصون منتخب جزر القمر من الأطراف لكسر التكتل الدفاعي للمنافس.

بداية المواجهة العربية العربية على أرضية ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي

التشكيلة الأساسية: المغرب - جزر القمر