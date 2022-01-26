وسيلاقي المنتخب المصري في ربع النهائي المنتخب المغربي في قّمة من العيار الثقيل.

مباراة مصر وكوت ديفوار - التفاصيل والأحداث

نهاية المواجهة بفوز المنتخب المصري على نظيره الإيفواري بركلات الترجيح 5-4.

ركلات ترجيح المنتخب المصري

زيزو (يسجل)

عمر السولية (يسجل)

عمر كمال (يسجل)

محمد عبد المنعم (يسجل)

محمد صلاح (يسجل)

ركلات ترجيح المنتخب الإيفواري

بيبي (يسجل)

إبراهيما سانغاري (يسجل)

إريك بايلي (يضيع)

ماكسويل كورنيه (يسجل)

ويلفريد زاها (يسجل)

نهاية مباراة القمة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي

120: صلاح يرسل عرضية بالمقاس لتريزيغيه الذي صوب دون خطورة على شباك كوت ديفوار.

الحذر يسيطر في هذه الأثناء على المباراة

انطلاقة الحصة الإضافية الثانية

نهاية الحصة الإضافية الأولى

104: تصويبة سانغاري القوية ردها أبوجبل ببراعة كبيرة.

98: تصويبة زيزو القوية صدها الحارس الإيفواري بصعوبة بالغة

93: رأسية الوافد الجديد محمد شريف مرت فوق العارضة

بداية الحصة الإضافية الأولى

نهاية الشوط الثاني والمباراة بالتعادل السلبي

دق 88: الشناوي يغادر أرض الملعب مصاباً

دق 84: زاها يخترق ويصوب والشناوي يتميز في صدها في مناسبتين.

دق 73: تريزيغيه يهدر فرصة افتتاح التسجيل بعد انفراده بالحارس الإيفواري

دق 70: رأسية هالير يتفنن الشناوي في ابعادها

دق 63: مصطفى محمد اختار الجمالية فأضاع طريق الشباك.

دق 53: النني يصوب والكرة عكسية من مدافع المنتخب الإيفواري فكادت أن تدخل الشباك لولا براعة الحارس.

دق 52: صلاح يقوم باختراق رائع ويوصل الكرة للسولية الذي كان بمفرده فسدد لكن كرته علت المرمى.

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

دق 45+1: تصويبة هالير القوية أبدع الشناوي في صدها.

دق 45: المنتخب المصري يحاول إنهاء الشوط الأول بأفضل طريقة من خلال الضغط على المناطق الخلفية للمنتخب الإيفواري.

دق 39: الشناوي، أفضل حارس في دور المجموعات، يواصل الإبداع وينقذ مرماه من هدف محقق بعد أكروباتية رائعة من إبراهيما سانغاري.

دق 36: المنتخب المصري هو الأخطر في هذه المواجهة، مصطفى محمد يتلقى تمريرة رائعة ويصوب لكن الحارس علي سانغاري يبعدها بصعوبة.

دق 34: المنتخب المصري يقدم في مباراة تكتيكية ناجحة احتوى فيها المنتخب الإيفواري الذي عجز عن تهديد مرمى الشناوي.

دق 21: عمر السولية في تمريرة سحرية لمحمد صلاح والأخير يصوب لكن حارس منتخب الفيلة يتألق في ابعادها.

دق 17: المنتخب المصري يكشر عن أنيابه، مرموش يصوب من بعيد وكرته على العارضة.

دق 12: التنظيم الدفاعي الجيد للمنتخب المصري أربك المحاولات الإيفوارية في هذه المواجهة.

دق 06: المنتخب المصري متحفظ في مستهل هذه المواجهة في المقابل يحاول المنتخب الإيفواري الوصول للمناطق الخلفية لمنتخب الفراعنة.

بداية المواجهة المرتقبة على أرضية استاد جابوما في دوالا.

التشكيلة الأساسية | كوت ديفوار - مصر