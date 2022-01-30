وسجل كل من محمد صلاح (53) وتريزيغيه (100) هدفي المنتخب المصري فيما جاء هدف المنتخب المغربي من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة سجلها سفيان بوفال.

وسيلاقي المنتخب المصري في ما قبل النهائي منتخب الكاميرون.

مباراة مصر والمغرب - التفاصيل والأحداث

نهاية المواجهة بفوز المنتخب المصري على نظيره منتخب المغرب 2-1.

دق 112: المنتخب المغربي يسابق الزمن من أجل تعديل الكفة في المقابل المنتخب المصري يترصد بتقدم أسود الأطلس نحو الأمام ومحاولة لعب المرتدات الخاطفة لإضافة هدف آخر.

انطلاق الحصة الإضافية الثانية

نهاية هذه الفترة بتقدم المنتخب المصري على المنتخب المغربي 2-1.

دق 100: تمريرة صلاح الرائعة تكفل تريزيغيه بوضعها في الشباك (2-1)

أبو جبل يغادر متأثراً بأوجاعه والحارس صبحي بديلاً له (الدقيقة 96).

دق 94: تصويبة الحدادي فوق مرمى المنتخب المصري.

بداية الفترة الإضافية الأولى

نهاية المواجهة في وقتها الأصلي والقانوني بالتعادل 1-1 وبالتالي العبور إلى الوقتين الإضافيين.

دق 80: رأسية نايف أكرد تصطدم بالعارضة.

دق 76: الحدادي ينفذ مخالفة مباشرة وأبو جبل يتألق في ابعادها

دق 62: تدخل العمر من رومان سايس أمام مرموش الذي انفرد لكن مدافع ولفرهامبتون كان بالمرصاد لإنقاذ الموقف.

دق 53: محمد صلاح يدرك التعادل للمنتخب المصري (1-1): بعد ركنية... بونو يُرجع الكرة أمام نجم ليفربول والأخير يتكفل بمهمة التعديل.

ضغط مصري في هذه الأثناء على حصون المنتخب المغربي.

دق 49: عمل مميز من صلاح الذي مرر لتريزيغيه وتصويبة الأخير كانت خطيرة على مرمى بونو.

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربي على نظيره منتخب مصر 1-صفر

دق 33: تصويبة حكيمي من كرة ثابتة مرت بعيدة عن الخشبات الثلاثة.

دق 30: بعد أن افتتح التسجيل مبكراً تراجع نسبياً الوازع الهجومي لأسود الأطلس

دق 25: بونو يواصل التألق ويذود عن مرماه بعد التصويبة القوية لفتوح

دق 22: تسديدة مصطفى محمد دون تركيز.

دق 20: تصويبة رائعة من أيمن أشرف أنقذها الحارس ياسين بونو ببراعة كبيرة.

دق 19: رغم التقدم الآني للمنتخب المغربي في النتيجة إلا أن المواجهة متوازنة وشيقة لأبعد الحدود.

دق 07: سفيان بوفال ينجح في تسجيل ركلة الجزاء (1-صفر)

دق 05: بداية مجنونة للمباراة.. بعد العودة للـVAR الحكم السنغالي نداي يعلن عن ركلة جزاء للمغرب.

بداية القمّة العربية العربية بين مصر والمغرب في ربع نهائي

التشكيلة الأساسية | مصر - المغرب