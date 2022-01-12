المنتخب الغامبي يحقق الفوز أمام نظيره الموريتاني من قبل beIN SPORTS January 12, 2022 19:39 2:30 دقيقة حقق المنتخب الغامبي الفوز أمام نظيره الموريتاني 1-صفر اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من مواجهات المجموعة السادسة في كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١. وسجل اللاعب أبلي جالو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 10. وحقق بذلك المنتخب الغامبي انتصاره الأول في أول مشاركة في كأس أمم أفريقيا. الملخصات موريتانيا غامبيا -آخر الفيديوهات 8:11 دقيقة ماهي تداعيات مباراة تونس ومالي؟ 1:00 دقيقة فرانك كيسييه: خضنا مواجهة صعبة 1:32 دقيقة قائد غينيا الاستوائية فخور رغم الهزيمة 1:01 دقيقة الأهلي يفوز على أم صلال ونادي قطر يتعادل مع الشمال 0:50 دقيقة كلوب يشيد بمستوى آرسنال قبل مواجهته في كأس الرابطة 1:10 دقيقة كونسيساو: "البطولة لن تكون سهلة" 2:30 دقيقة المنتخب الغامبي يحقق الفوز أمام نظيره الموريتاني 2:29 دقيقة منذر الكبير متعجب من أداء الحكم! 0:35 دقيقة إصابة أكرم توفيق تبعده عن مشوار مصر في أمم أفريقيا 3:57 دقيقة تونس تخسر من مالي بفضيحة تحكيمية