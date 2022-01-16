وسجل كل من حمزة المثلوثي (4) ووهبي الخزري (9 و64) وسيف الدين الجزيري (66) أهداف نسور قرطاج.

يذكر أن يوسف المساكني قد أضاع ركلة جزاء للمنتخب التونسي في الدقيقة 90 وهي ركلة الجزاء الثانية التي أهدرها نسور قرطاج بعد الأولى التي كانت في مباراة مالي.

ويحتل المنتخب التونسي، الذي انهزم في الجولة الأولى أمام مالي 1-صفر، المركز الثالث بـ3 نقاط وبفارق نقطة عن غامبيا ومالي (4 نقاط).

وغادر المنتخب الموريتاني المنافسات بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين.

وسيكون المنتخب التونسي في لقاء مرتقب في الجولة الأخيرة أمام غامبيا فيما يختتم منتخب المرابطون مشاركته في "كان الكاميرون" بمواجهة مالي.

