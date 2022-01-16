المثلوثي يتحدّث عن مواجهة غامبيا المصيرية من قبل beIN SPORTS January 16, 2022 19:30 1:19 دقيقة أكد حمزة المثلوثي بأن مواجهة المنتخب الغامبي في الجولة الأخيرة ستكون صعبة خاصة وأن مستوى المنتخبات الإفريقية بات متقارباً. مقابلات المنتخب التونسي كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة موناكو يستعيد توازنه برباعية في مرمى كليرمون 3:20 دقيقة ليون يحقق فوزاً ثميناً أمام تروا 0:37 دقيقة مباراة الجزائر وغينيا الإستوائية - التغطية الخاصة 2:47 دقيقة الكبيّر يشيد بما قدمه المنتخب التونسي 1:19 دقيقة المثلوثي يتحدّث عن مواجهة غامبيا المصيرية 5:18 دقيقة سيراليون تحرم كوت ديفوار من التأهل المبكر 4:42 دقيقة المنتخب التونسي يحقق فوزاً مستحقاً على موريتانيا 0:42 دقيقة الاتحاد الصربي للتنس يدين ما حصل مع دجوكوفيتش 3:53 دقيقة ليفربول يرتقي للوصافة بفوزه الصريح على برنتفورد 0:27 دقيقة فينالدوم يغيب 3 أسابيع عن سان جيرمان بسبب الإصابة