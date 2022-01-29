اللمسات الأخيرة لمنتخب تونس قبل مواجهة بوركينا فاسو من قبل beIN SPORTS January 29, 2022 14:20 3:19 دقيقة وضع المنتخب التونسي آخر اللمسات قبل مواجهته المرتقبة أمام نظيره البوركينابي في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا. كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 1:20 دقيقة تغريم ميدفيديف 12 ألف دولار أميركي 3:19 دقيقة اللمسات الأخيرة لمنتخب تونس قبل لقاء بوركينا فاسو 3:15 دقيقة أجمل 5 أهداف في ثمن النهائي...3 منها عربية 3:43 دقيقة لقاء حصري مع مدرب تونس منذر الكبير 0:33 دقيقة لقب زوجي الرجال بحوزة كيريوس وكوكيناكيس 1:43 دقيقة بارو: ليس لغامبيا ما تخسره والضغط على الكاميرون 2:53 دقيقة غامبيا - الكاميرون أولى مواجهات ربع النهائي 6:54 دقيقة آشلي بارتي تتوج ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس 1:15 دقيقة ماذا يخبئ مدرب بوركينا فاسو لمواجهة تونس؟ 0:56 دقيقة بن وناس: تخطي نيجيريا رفع سقف الطموحات لتونس