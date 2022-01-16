الكبيّر يشيد بما قدمه المنتخب التونسي من قبل beIN SPORTS January 16, 2022 19:33 2:47 دقيقة أشاد منذر الكبيّر بالأداء الذي قدمه المنتخب التونسي في مواجهة موريتانيا مشيرًا إلى أن العثرة واردة لكن النهوض سريعاً لتصحيح المسار يعتبر واجباً. مقابلات المنتخب التونسي منذر الكبير كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة موناكو يستعيد توازنه برباعية في مرمى كليرمون 3:20 دقيقة ليون يحقق فوزاً ثميناً أمام تروا 0:37 دقيقة مباراة الجزائر وغينيا الإستوائية - التغطية الخاصة 2:47 دقيقة الكبيّر يشيد بما قدمه المنتخب التونسي 1:19 دقيقة المثلوثي يتحدّث عن مواجهة غامبيا المصيرية 5:18 دقيقة سيراليون تحرم كوت ديفوار من التأهل المبكر 4:42 دقيقة المنتخب التونسي يحقق فوزاً مستحقاً على موريتانيا 0:42 دقيقة الاتحاد الصربي للتنس يدين ما حصل مع دجوكوفيتش 3:53 دقيقة ليفربول يرتقي للوصافة بفوزه الصريح على برنتفورد 0:27 دقيقة فينالدوم يغيب 3 أسابيع عن سان جيرمان بسبب الإصابة