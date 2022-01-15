الكبير: "المنتخب التونسي مطالب بتحقيق الفوز" من قبل beIN SPORTS January 15, 2022 17:58 3:49 دقيقة قال منذر الكبير، مدربُ المنتخبِ التونسي، إنهم مُطالبونَ بالقيام بردِ فعلٍ قوي يعكسُ الصورة والسمعة الجيدة التي يتمتعُ بها منتخب نسور قرطاج. مقابلات المنتخب التونسي منذر الكبير -آخر الفيديوهات 3:49 دقيقة الكبير: "المنتخب التونسي مطالب بتحقيق الفوز" 2:41 دقيقة مباراة مصر وغينيا بيساو - التغطية الخاصة 0:26 دقيقة تأجيل ديربي شمال لندن بين توتنهام وآرسنال 2:56 دقيقة هدف دي بروين يمنح مانشستر سيتي الانتصار على تشيلسي 10:24 دقيقة بارك جي سونغ يتحدث عن نقطة التحول في مسيرته 1:32 دقيقة ماذا قال نادال عن "قضيّة" دجوكوفيتش ؟ 0:43 دقيقة فيفا يعاقب مارسيليا على خلفية قضية انتقال باب غايي 0:33 دقيقة جنوى يقيل مدربه شيفتشينكو 3:15 دقيقة قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي وتشيلسي 2:41 دقيقة مصر تنشد الفوز من بوابة غينيا بيساو