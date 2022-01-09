أقيمت المباراة على ملعب أوليمبي في العاصمة ياوندي وتقدم غوستافو سانغاري في الدقيقة 24 لمنتخب بوركينا قبل أن يتعادل فينسيت أبو بكر ثم يتقدم من هدفين متتاليين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 40 و45.

وحصدت الكاميرون بذلك أول ثلاث نقاط لها في البطولة.

الكاميرون وبوركينا فاسو | ابرز أحداث المباراة

نهاية المباراة على وقع فوز أسود الكاميرون بهدفين مقابل هدف في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية - الكاميرون 2021. الدقيقة 90 - المنتخب الكاميروني يسير بثبات نحو اقتناص الثلاث نقاط الأولى له في البطولة. الدقيقة 72- المنتخب الكاميروني هو الأفضل حاليا والأكثر استحواذا على الكرة مهاجم بايرن ميونيخ شوبو موتينغ مرر الكرة إلى كولينز فاي الذي أطلق تصويبة صاروخية أنقذها الحارس إلى ركلة ركنية. الدقيقة 59 – هجمة مرتدة كاميرونية سريعة قادها فينسنت أبو بكر الذي مرر الكرة لمومي نغيمالو، الهجمة انتهت بهدف كاميروني ألغي بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الـ"VAR". الدقيقة 55 – دفاع المنتخب الكاميروني وحارس مرماه أونانا أنقذ شباك الأسود من استقبال الهدف الثاني إثر تسديدتين متتاليتين من تراوري ثم أداما غويرا. الدقيقة 47 – منتخب بوركينا دخل الشوط الثاني بقوة بيرتراند تراروي انبرى لركلة حرة مباشرة وأطلق كرة صاروخية أخرجها بصعوبة حارس الكاميرون أندريه أونانا. الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني الدقيقة 45 + 3– تهور شديد من دفاع المنتخب البوركيني داخل منطقة الجزاء نجم عنه عرقلة الظهير الأيسر الكاميروني نوهو تولو فاحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ثانية سددها مجدداً أبو بكر محرزاً ثاني أهداف الكاميرون.

الدقيقة 40 – حكم اللقاء مصطفى غربال يحتسب ركلة جزاء لصالح أسود الكاميرون بعد الرجوع لتقنية الفيديو إثر عرقلة بيرتراند تراوري لأندري زامبو أنغويسا لاعب نابولي انبرى لها فينسيت أبو بكر مهاجم النصر السعودي محرزاً هدف التعادل لأصحاب الأرض. الدقيقة 24 – بوركينا فاسو تفاجئ الجميع وتتقدم بهدف رائع، ركلة ركنية هي الأولى للمنتخب البوركيني انقض عليها بيرتراند تراوري برأسية رائعة أخرجها الدفاع الكاميروني من على خط المرمى إلا أن لاعبي بوركينا استعادوا السيطرة على الكرة مجدداً ووصلت الكرة إلى تراوري الذي رفعها على رأس غوستافو سانغاري فأحرز أول أهداف المباراة وبطولة أمم إفريقيا 2021. الدقيقة الثامنة – الكاميرون الأكثر خطورة والأفضل وصولاً إلى المرمى، فينسيت أبو بكر مهاجم أصحاب الأرض مر من مدافعي المنتخب البوركيني وسدد صوب المرمى إلا أن كرته ذهبت فوق العارضة. الدقيقة الأولى - انطلاقة سريعة وخاطفة من قبل منتخب الكاميرون الذي تحصل على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء بوركينا فاسو وحصل على إثرها ستيف ياغو مدافع بوركينا على بطاقة صفراء. حكم المباراة الجزائري مصطفى غربال أطلق صافرته معلناً انطلاق المباراة الافتتاحية في كأس الأمم الإفريقية – الكاميرون 2021 .. اختبار صعب لأسود الكاميرون أمام الخيول البوركينية العنيدة.

الكاميرون وبوركينا فاسو | تشكيلة المنتخبين