هذا وبإمكان مشاهدينا الكرام متابعة مواجهة نصف النهائي الثاني بين منتخب الكاميرون ونظيره المصري، مباشرةً وحصرياً على قناتي "beIN SPORTS MAX 1 "و" beIN SPORTS MAX 2" هذا اليوم الخميس عند الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت مكة المكرمة.
الكاميرون تختبر قوتها أمام زعماء القارة الإفريقية
هذا وبإمكان مشاهدينا الكرام متابعة مواجهة نصف النهائي الثاني بين منتخب الكاميرون ونظيره المصري، مباشرةً وحصرياً على قناتي "beIN SPORTS MAX 1 "و" beIN SPORTS MAX 2" هذا اليوم الخميس عند الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت مكة المكرمة.
تقارير إخبارية منتخب الكاميرون منتخب مصر كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١