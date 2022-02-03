هذا وبإمكان مشاهدينا الكرام متابعة مواجهة نصف النهائي الثاني بين منتخب الكاميرون ونظيره المصري، مباشرةً وحصرياً على قناتي "beIN SPORTS MAX 1 "و" beIN SPORTS MAX 2" هذا اليوم الخميس عند الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت مكة المكرمة.

