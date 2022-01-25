الفقرة التحكيمية لمباراة المغرب ومالاوي من قبل beIN SPORTS January 25, 2022 22:36 6:20 دقيقة شاهد أبرز اللقطات التحكيمية في مباراة المغرب ومالاوي مع خبير التحكيم بقنوات beIN SPORTS جمال الغندور. تقارير إخبارية المغرب مالاوي الفقرة التحكيمية كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 1:01 دقيقة النصيري: قدمنا مباراة رائعة 6:20 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة المغرب ومالاوي 1:05 دقيقة خليلوزيتش: كنت واثقاً من اللاعبين 1:15 دقيقة حكيمي وبوفال يشكران جماهير المغرب 4:36 دقيقة المغرب في ربع النهائي بعد عرض قوي أمام مالاوي 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 0:28 دقيقة مواجهة مرتقبة بين المنتخب المصري ونظيره الإيفواري 7:03 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة السنغال والرأس الأخضر 0:39 دقيقة شيخ أحمدو ديينغ يُشيد بأداء "أسود التيرانغا" 0:50 دقيقة بشجاعة القائد...محرز الجزائر: لن نبحث عن الأعذار