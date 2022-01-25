من جهته يخوض منتخب الرأس الأخضر المباراة في ثوب الحصان الأسود الذي لن يخسر شيئا في هذا اللقاء.

موعد مباراة السنغال والرأس الأخضر سيكون اليوم الثلاثاء في الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم متابعة المواجهة في بث مباشر حصرياً على قنوات beIN SPORTS.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة السنغال والرأس الأخضر بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

يمكنكم مشاهدة مباراة السنغال والرأس الأخضر في بث مباشر على قناتي beIN SPORTS MAX 1 و beIN SPORTS MAX2.

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