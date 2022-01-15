الحالات التحكيمية لمباراة مصر وغينيا بيساو من قبل beIN SPORTS January 15, 2022 22:48 7:11 دقيقة عبّر جمال الغندور الخبير التحكيمي لقنواتنا عن رأيه بالعديد من القرارات المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة مصر وغينيا بيساو التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد. تقارير إخبارية منتخب مصر غينيا بيساو كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ جمال الغندور -آخر الفيديوهات 3:59 دقيقة باريس سان جيرمان يعزّز صدارته 7:11 دقيقة الحالات التحكيمية لمباراة مصر وغينيا بيساو 0:58 دقيقة ضياء السيد: "فوز مهم جداً" 1:00 دقيقة تريزيغيه: "الفوز كان صعباً" 1:15 دقيقة محمد صلاح يطلق تصريحات مثيرة بعد فوز مصر 3:40 دقيقة هدف محمد صلاح يقرّب الفراعنة من ثمن النهائي 5:01 دقيقة كوتينيو ينقذ أستون فيلا من الهزيمة أمام يونايتد 0:34 دقيقة توتنهام غاضب من تأجيل مباراته ضد ضيفه أرسنال 0:32 دقيقة باب غايي يواصل التدرّب مع السنغال 0:52 دقيقة لجنة الانضباط تقرر معاقبة بنجامين تيتيه