الحالات التحكيمية في مباراة المغرب وجزر القمر من قبل beIN SPORTS January 14, 2022 19:36 8:58 دقيقة شاهد الحالات التحكيمية في المباراة التي فاز بها المنتخب المغربي على نظيره جزر القمر 2-صفر اليوم الجمعة والتي أدارها الحكم التونسي صادق السالمي. الفقرة التحكيمية المنتخب المغربي جزر القمر كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة الاتحاد الدولي يوقف اللاعب السنغالي باب غايي 0:35 دقيقة مشاكل في القلب تبعد أوباميانغ عن قائمة الغابون 8:58 دقيقة الحالات التحكيمية في مباراة المغرب وجزر القمر 4:02 دقيقة مالاوي تنتصر على زيمبابوي وتخرجها من المسابقة 1:27 دقيقة النصيري: "المهم هو تحقيق الفوز والتأهل" 1:22 دقيقة الكعبي: "سنحاول انهاء دور المجموعات في الصدارة" 5:11 دقيقة المنتخب المغربي يبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 0:45 دقيقة السد يعلن فتح مركز التدريبات بدءاً من السبت 0:29 دقيقة بايرن ميونخ يعلن غياب ديفيز بسبب مشاكل صحية 0:39 دقيقة أياكس يعلن انتقال نيريس إلى شاختار