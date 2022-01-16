الحالات التحكيمية الخاصة بمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية January 16, 2022 22:36 5:48 دقيقة تحدّث جمال الغندور الخبير التحكيمي لقنواتنا عن أبرز الحالات التحكيمية الخاصة بمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية التي انتهت بخسارة أبطال إفريقيا بهدف دون رد. تقارير إخبارية منتخب الجزائر كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة جمال بلماضي يتحدث عن خسارة الجزائر 4:00 دقيقة التعادل الإيجابي يحسم مباراة مرسيليا وليل 5:48 دقيقة الحالات التحكيمية للقاء الجزائر وغينيا الاستوائية 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2:56 دقيقة غينيا الاستوائية تخطف فوزاً ثميناً من الجزائر 0:39 دقيقة موناكو يستعيد توازنه برباعية في مرمى كليرمون 3:20 دقيقة ليون يحقق فوزاً ثميناً أمام تروا 2:47 دقيقة الكبيّر يشيد بما قدمه المنتخب التونسي 1:19 دقيقة المثلوثي يتحدّث عن مواجهة غامبيا المصيرية 5:18 دقيقة سيراليون تحرم كوت ديفوار من التأهل المبكر