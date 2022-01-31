الجماهير المغربية تضع لومها على المدرب خليلوزيتش من قبل beIN SPORTS January 31, 2022 12:05 1:22 دقيقة صبت الجماهير المغربية جام غضبها على المدرب وحيد خليلوزيتش وذلك بعد الخروج المخيب لأسود الأطلس من ربع نهائي كأس أمم إفريقيا. تقارير إخبارية وحيد خليلوزيتش منتخب المغرب كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:23 دقيقة آخر أخبار الميركاتو الشتوي... 2:02 دقيقة أوباميانغ يصل برشلونة 1:09 دقيقة داني ألفيس يحلم بالتتويج بكأس العالم 0:51 دقيقة فالكاو يحث الجماهير الكولومبية على مساندة المنتخب 1:22 دقيقة الجماهير المغربية تضع لومها على المدرب خليلوزيتش 0:35 دقيقة سايس يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة 1:22 دقيقة الجماهير المصرية سعيدة بالوصول لنصف النهائي 1:00 دقيقة محمد صبحي: تركيزنا عالٍ وهدفنا لقب البطولة 0:42 دقيقة كندا تقترب من التأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا